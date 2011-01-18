Статья по педагогике

Тема работы(описание) Статья к семинару

Требуется подготовить статью к семинару: Межрегиональный экспертно-аналитический семинар 'Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в рамках ФГОС нового поколения: цель, задачи, условия реализации'. Направления работы семинара: Сущность 'духовного' и нравственного'. Национальный идеал личности. Базовые нравственные ценности. Нормативно-правовое обеспечение духовно-нравственного воспитания в рамках ФГОС нового поколения. Социально-педагогическое партнерство. Духовно-нравственная основа непрерывного образования школьников. Условия реализации концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. То есть необходимо написать статью на тему, чтобы она имела общие точки соприкосновения с одной из общих тематик семинара (указанных выше), и в том числе, чтобы прослеживалась тема: 'готовности студентов технического ВУЗа к корпоративному взаимодействию с иностранными партнёрами', проблема неготовности современных тех. вузов преподносить иностр. язык на протяжении всего обучения, а не первых двух курсов как базового. Указать проблему неготовности студентов тех. вузов использовать иностранный язык в профессиональной сфере. Показать важность воспитания современной молодёжи в соответствии с повышающимися требованиями к знанию иностр. языков, к межкультурной коммуникации. В дополнение к отпрпвленному высылают Вам требования по оформлению. Требования к оформлению объем докладов - не более 6 заглавными, жирным, по центру; ФИО автора(ов), город, название переносы слов не используются. 14 шрифтом, курсив, полуторный интервал. Использование таблиц и рисунков нежелательно. 6 страниц Статья в институт, но ни в коем случае не наголо списанная с рефератов. Аудитория - педагоги с учёными степенями, и любая 'лажа' будет принята в штыки с серьёзными последствиями!

Дата сдачи 24 Январь 2011, 9:00

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