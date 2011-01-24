5 SEO-статей

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Завершен15 заявок384 просмотра

Требуется написать 5 SEO-статей для сайта keg-torg.ру

Тема такая: Пивные кеги, покупка и продажа кег.

Вот ключевые слова (под каждый номер своя статья):

1) - кеги, кеги оптом

2) - покупка кег, куплю кеги

3) - продать кеги, продажа кег, продам кеги

4) - магазин разливного пива, торговля пивом

5) - цена кеги

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Каждая статья 3000 знаков. Плотность ключевых слов большая. Каждый ключевик должен повторяться минимум 5 раз.

Статьи обезличенные, не нужно писать от лица компании. Просто общая информация.

Срок исполнения 3 дня. По всем вопросам в личку.

Бюджет 1000 руб.

Оплата по WebMoney, рублевый кошелек.

14 лет назад
zakazwebsait
Алексей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

TatynaGor
Татьяна 
43 года
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$5
3 дня
Статьи написаны качественно и в срок. Все очень грамотно и профессионально. Рад сотрудничеству. Только положительные эмоции! 10 баллов!
Мечта, а не заказчик. Понятное ТЗ, оплата без проблем!

Заявки фрилансеров

TatynaGor
Татьяна 
43 года
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад

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