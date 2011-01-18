Копирайт и рерайт

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

На сей раз я отбираю в команду копирайтеров. Мне необходимы несколько людей, которые могут писать "вкусные" тексты отличного качества. К сожалению, столкнулась с тем, что за большинством копирайтеров приходится вносить в тексты исправления или корректировки.

В данном случае мне не слишком важно, есть у вас отзывы или нет (хотя это безусловно плюс) - прежде всего я буду смотреть на примеры предоставленных текстов и на выполненное тестовое задание. Так же есть два критерия, которым вы должны соответствовать: соблюдение сроков и нахождение на связи в рабочие дни. Так же будьте готовы к тому, что мне нужны будут способы связи с вами: телефон, мейл, аська.

Сразу скажу, что за объемы я рассчитываю на предоставление скидок.

Связаться со мной можно любым способом, указанными в профиле. Для экономии моего и вашего времени прошу сразу указывать стоимость 1000 знаков копирайта и рерайта.

С уважением, Анна.