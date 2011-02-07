Написать 20 тематических статей

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен8 заявок400 просмотров

Требуется 20 статей для Miralinks.

Интересуют копирайтеры писавшие под эту систему и знающие требования и формат предоставления статей, готовые, в случае непринятия статьи модератором, ее доработать.

Тематика — декор интерьера, подарки: вазы, часы, сувениры, ручки, кожгалантерея и т.д.

Объем статьи 2000 символов. Оплата до 50 руб. за статью.

В дальнейшем предполагается продолжение цикла.

14 лет назад
Pike777
Олег 
54 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранные исполнители

evgehkap
Евгения 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$35
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Спасибо за быструю проверку и оплату, приятно было поработать!
Pytyatishna
Алена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$30
5 дней
Очень доволен работой с Аленой. Пишет художественно, КРАСИВО (приятно читать) и быстро. Выбирал из нескольких исполнителей, стиль Алены был на порядок лучше большинства. Рекомендую.
Олег - отличный работодатель. Задачу ставит четко. В выплате денег - обязателен. Общаться легко и приятно. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

evgehkap
Евгения 
45 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
Pytyatishna
Алена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад

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