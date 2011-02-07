Нужно написать свободные (только не рекламные) статьи размером в 2000 зн. В тексте статьи нужно применить, не склоняя по 2-3 раза и выделить жирным словосочетания кухни на заказ Уникальность от 90 % кухни МДФ. ...
Написать 20 тематических статей
Требуется 20 статей для Miralinks.
Интересуют копирайтеры писавшие под эту систему и знающие требования и формат предоставления статей, готовые, в случае непринятия статьи модератором, ее доработать.
Тематика — декор интерьера, подарки: вазы, часы, сувениры, ручки, кожгалантерея и т.д.
Объем статьи 2000 символов. Оплата до 50 руб. за статью.
В дальнейшем предполагается продолжение цикла.
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