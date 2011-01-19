Рерайт/копирайт. Тематика: авиабилеты

Для постоянного сотрудничества нужен копирайтер для написания интересных и полезных статей для сайта

АВИАБИЛЕТЫ В ИСПАНИЮ www.aviaspain.ru

ABC АВИАКАССА www.aviamb.ru

Требования к статьям:

- 100% уникальность

- грамотность

- полезность и информативность

Требования к копирайтеру:

- умение и желание «погрузиться» в мир «АВИАБИЛЕТОВ»

- знание основ СЕО для копирайтера (ключевые слова, плотность КС) и соответственно, умение работать по ТЗ;

Проект долгосрочный – на подходе создание еще 4-х сайтов по авиабилетам… Требуется пока человек на фрилансеровской основе. Оплата сдельная- для начала сотрудничества 30 руб. -1000 знаков. Далее: возможно, возьмем в штат на пост. ЗП + %

Просьба высылать Ваше портфолио или примеры работ на [email protected] В теме сообщения "РЕЗЮМЕ КОПИРАЙТЕР АВИАБИЛЕТЫ"