Написать два текста для сайта www.retro-lim.ru

1) На страницу Главная. ( о том, в каких случаях обычно применяются автомобили подобного класса. Свадьбы, торжестава, vip стречи, праздники. Описать по пол абзаца про каждый праздник и как здорово было бы иметь на нем соответствующий автомобиль)

2) О нас. Тема текста: мы готовы предоставить вам услуги по аренде автомобилей для свадеб (лимулих эскалибур), бдля vip встречь (обычный фатом), для праздников (хамер, форд)

Тексты совсем небольшие.

Указывайте пожалуйста конечную стоимость за оба текста, а не цену за 1000 символов.