Нужен качественный копирайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен12 заявок220 просмотров

Добрый вечер.

Требуется написать статьи туристической тематики.

Нужен грамотный и ответственный человек, с хорошим слогом.

14 лет назад
LyusyaP
Люся 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

astrajournal
40 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$50
2 дня
Александра не только очень хороший человек, но и очень классный копирайтер. Сотрудничество с ней всегда очень приятно. При письме Александра выполняет все пожелания, и тексты получаются просто супер.
С Люсей сотрудничаем не первый раз - и даже не первый год. Как всегда, никаких нареканий: ответственна, доброжелательна, обязательна, обаятельна:) Спасибо, буду ждать следующих заказов!

Заявки фрилансеров

astrajournal
40 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад

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