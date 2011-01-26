Сайт состоящий из 11 страниц залетел под АГС. Текст растащили. Надо сделать рерайт 6 страниц сайта (сделать уникальными). Эти 6 страниц на 30% уникальны. Общий объем слов на 6 страницах ~ 2500. ...
Нужен качественный копирайт
Добрый вечер.
Требуется написать статьи туристической тематики.
Нужен грамотный и ответственный человек, с хорошим слогом.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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