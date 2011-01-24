Рерайт 6 страниц сайта. Сделать уникальными.

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Завершен37 заявок493 просмотра

Сайт состоящий из 11 страниц залетел под АГС. Текст растащили.

Надо сделать рерайт 6 страниц сайта (сделать уникальными).

Эти 6 страниц на 30% уникальны.

Общий объем слов на 6 страницах ~ 2500.

Текст на русском языке.

Тексты оптимизировать не надо.

К качеству рерайта нареканий не будет, так как на сайте интересует только главная страница её рерайтить не надо. Главное уникальность.

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14 лет назад
gtdytsd
39 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

hodun
Артур 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад
$20
1 день
Работал с данным фрилансером доверять можно, работа выполнена на отлично!
Прекрасный заказчик. Четкое задание. Моментальная оплата. Всегда хочется иметь таких заказчиков. Однозначно рекомендую

Заявки фрилансеров

hodun
Артур 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
14 лет назад

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