Статьи на заданную тему

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Закрыт26 заявок516 просмотров

Необходимо написать статью с заданными ключевыми запросами!(запросы приведены ниже)

Требования к статье:

Объем статьи 1500-2000 символов примерно.(либо сколько нужно для раскрытия)

Дополнительно:По возможности написана в формате HTML.

Ключевой запрос должен присутствовать

в H1, H2, strong, em

Статьи и запросы:

Статья 1:

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салон красоты пр большевиков

салоны красоты проспект большевиков

салон красоты метро большевиков

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Статья 2:

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Статья 3:

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Статья 4:

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Статья 8:

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Жду конкретных предложений по цене и срокам!

HTML
14 лет назад
Kelend
44 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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