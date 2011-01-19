Отзывы и рецензии на фильмы

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Закрыт48 заявок604 просмотра

Нужны несколько человек для написаний отзывов и рецензий к фильмам

Жду предложений с указанием цен строго в проект

14 лет назад
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Влад 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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