Написание 3 текстов для заглавной страницы сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт22 заявки312 просмотров

Для главной страницы сайта требуется написать текст, про то, чем занимается интернет магазин - оптовая и розничная продажа аксессуаров, а также изготовление на заказ с включением ключевых слов. + 2 рерайта максимально отличающиеся от оригинала.

14 лет назад
kotobar
Гар 
52 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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