Необходим рерайт 40к символов

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Завершен22 заявки284 просмотра

Здравствуйте есть 30к символов, тематика здоровье, беременность, досуг и 10к симоволов по тематике софт, соответственно необходим рерайт данного текста, по срокам оптимально 1-4 дня. Оплата в WMR

14 лет назад
dexter007
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Gold_Sister
34 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$1
1 день
Отличная работа по рерайту текста. Оперативно, качественно, все в срок. Спасибо за работу)
Очень приятный заказчик. Без лишних вопросов и непонятных запросов. Все четко. Своевременная оплата также не может не радовать!) Буду рада дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Gold_Sister
34 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад

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