Уважаемые Фрилансеры! Проводится конкурс на нейминг компании. ТЗ прилагаю в файле. Также в файле после ответов заказчика образец таблицы - в ней прошу Вас присылать свои варианты. Варианты присылайте ...
Написание статей, тематика «Видео чат»
Необходимо написать серию статей по теме «Видео чат»
От Вас сроки и цена за 1000 символов.
Заявки фрилансеров
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