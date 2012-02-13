PHP, MySQL, Smarty, JavaScript, Ajax, Delphi, Pascal.
PHP, MySQL, Smarty, JavaScript, Ajax, Delphi, Pascal.
Прогон по форумам и каталогам ПО XRumer (офф.лицензия). Свежая база, всегда обновляется.
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
12 лет назад
Спасибо Сергею, все сделал как нужно, и очень позитивный и спокойный, адекватный
Ответный отзыв
Приятный, общительный заказчик. Чёткое задание, хорошие расценки.
$10
10 баллов
12 лет назад
Очень быстро и со знанием того, что делать, без лишних вопросов, просто сделано и все... рекомендую
Ответный отзыв
Чёткое задание. Быстрая оплата. Рекомендую.
$65
10 баллов
12 лет назад
Все сделал быстро и качественно!
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Работать просто и приятно!
$20
10 баллов
12 лет назад
Все сделано быстро и оперативно. + был исправлен дополнительный косяк
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Рекомендую всем.
$10
10 баллов
13 лет назад
Сделал работу быстро и четко. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Чётко поставлена задача, оплата без задержки. С такими приятно работать!
Веб-программирование
9 отзывов
от $50
от 1 дня
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