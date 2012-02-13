qjoker

Сергей Иванов qjoker

 
42 годаУкраина/Днепр
18 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
PHP, MySQL, Smarty, JavaScript, Ajax, Delphi, Pascal.

PHP, MySQL, Smarty, JavaScript, Ajax, Delphi, Pascal.

Прогон по форумам и каталогам ПО XRumer (офф.лицензия). Свежая база, всегда обновляется.

PHPJavascriptMySQLDelphiAjax
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Отзывы заказчиков
Vladim
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
29 отзывов(-4)
$100
10 баллов
12 лет назад
Доработка магазинов на движке OPENCART
Спасибо Сергею, все сделал как нужно, и очень позитивный и спокойный, адекватный
Приятный, общительный заказчик. Чёткое задание, хорошие расценки.
Ответный отзыв
_user_
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Добавить в umi-cms генератор QR-кода
Очень быстро и со знанием того, что делать, без лишних вопросов, просто сделано и все... рекомендую
Чёткое задание. Быстрая оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
nwaker
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$65
10 баллов
12 лет назад
Доработка плагина WP e-Commerce v 3.8.7.6.2
Все сделал быстро и качественно!
Хороший заказчик. Работать просто и приятно!
Ответный отзыв
mohctp
Игорь 
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
10 отзывов
$20
10 баллов
12 лет назад
Глюк корзины
Все сделано быстро и оперативно. + был исправлен дополнительный косяк
Отличный заказчик. Рекомендую всем.
Ответный отзыв
nikol_aevich
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Написать htaccess правило
Сделал работу быстро и четко. Рекомендую.
Отличный заказчик. Чётко поставлена задача, оплата без задержки. С такими приятно работать!
Ответный отзыв
Веб-программирование
9 отзывов
от $50
от 1 дня
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