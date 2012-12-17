ign

Игорь Нагорный ign

 
55 летРоссия/Ставрополь
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Большой опыт в разных областях ИТ

Имею навыки:

Программирование:

Visual Basic for Applications для MS Office 97-2010. Программирование задач для MS Excel, MS Word, MS Access. Опыт 12 лет.

Borland Delphi. Разработка программ для корпоративного использования. Разрабатывал в

связке с базами данных DBF, MS Access, MS SQL Server (от 2000-й версии), Oracle Database, MySQL. Опыт 10 лет.

Oracle PL/SQL. Разработка программных объектов баз данных, оптимизация запросов к большим базам данных (миллионы записей). Опыт 2 года.

Разработка баз данных на MS FoxPro, MS Access, MS SQL Server (от 2000-й версии), Oracle Database, MySQL. Опыт 18 лет.

Работа с большими массивами данных в различных форматах (Excel, MS Access, СУБД, DBF, различные текстовые форматы), загрузка обработанных данных в базы данных (конвертация данных)

MySQLOracleDelphiVisual BasicSQL
Отзывы заказчиков
Katerina25
Катерина 
54 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Из 1с 6 — выгрузить данные в эксель
Игорь сделал все быстро и толково. Оперативно выходит на связь, умеет решать вопросы. Рекомендую! Буду с удовольствием сотрудничать вновь.
Заказчик - замечательный человек! Задача поставлена понятно, с оплатой никаких проблем, общаться приятно. Понравилось работать с этим человеком, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Steady
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
7 баллов
11 лет назад
Получение выгрузки из базы данных
Большое спасибо за работу.
1
Ответный отзыв
alf1064
59 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$250
10 баллов
11 лет назад
База данных на Access
Игорь сделал базу данных в Аксессе для ввода данных крупного исследования. Таблицы, формы ввода, запросы, анализ данных, нормализация, программирование скриптов. Все сделано оптимальным образом, точно и в согласованный срок.
Очень выдержанный, точный и порядочный заказчик. Буду рад, если удасться продолжить сотрудничество.
Ответный отзыв
qjoker
42 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Настройка прав пользователя в 1С
Очень понравилось работать с Игорем. Быстрое и точное решение поставленной задачи!
Замечательный заказчик! Задачу ставит понятно, человек порядочный и приятный в общении.
Ответный отзыв
c007tb
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Написать программу
Отличный исполнитель, задание выполнено качественно и в соответствии с заявленными сроками.
С Вячеславом было приятно работать. Задача была поставлена полно, оплата без задержек.
Ответный отзыв