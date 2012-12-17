Большой опыт в разных областях ИТ

Имею навыки:

Программирование:

Visual Basic for Applications для MS Office 97-2010. Программирование задач для MS Excel, MS Word, MS Access. Опыт 12 лет.

Borland Delphi. Разработка программ для корпоративного использования. Разрабатывал в

связке с базами данных DBF, MS Access, MS SQL Server (от 2000-й версии), Oracle Database, MySQL. Опыт 10 лет.

Oracle PL/SQL. Разработка программных объектов баз данных, оптимизация запросов к большим базам данных (миллионы записей). Опыт 2 года.

Разработка баз данных на MS FoxPro, MS Access, MS SQL Server (от 2000-й версии), Oracle Database, MySQL. Опыт 18 лет.

Работа с большими массивами данных в различных форматах (Excel, MS Access, СУБД, DBF, различные текстовые форматы), загрузка обработанных данных в базы данных (конвертация данных)