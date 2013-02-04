Необходимо придумать и изобразить макет для верстки двух лендинг страниц. Первая по продаже и монтажу видеонаблюдения и домофонов в г. Тула, второй по ремонту и обслуживанию компьютеров в г.Тула. Для каждого нужно сделать: 1. Придумать цепляющий заголовок 2. Написать ...
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо сделать верстку и сайт, макеты в приложении(JPG, т.к. PSD достаточно объемные), ТЗ нет, но будет краткое описание каждой страницы и того, что должно получиться. В данный момент сайт работает на MODx, можно переделать шаблон ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт8 лет назад
- $50
Требуется: 1. Изменить шапку сайта(поменять телефон, логотип, и т.п.) 2. Изменить текст нескольких страниц 3. Заменить картинки в слайдере на главной странице 4. Добавить раздел на главной странице 5. Изменить верхнее меню(все что есть перенести в отдельный раздел и ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть макеты PSD(см. прикрепленные файлы) необходимо сверстать и натянуть на Joomla! 1.5.25 Stable (сделать\отредактировать шаблон) и произвести доработку если возникнет необходимость.HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Необходимо предложить вариант логотипа для сайта www.stroyunivermag.ru - портал о стройке и ремонте. Также необходимо предложить вариант ре-дизайна шапки сайта или целиком главной страницы в соответствии с предложенным логотипом.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо сделать макеты дизайна сайта института в PSD. Сайт: www.i-eu.ru. Пожелания по дизайну и короткое ТЗ будет чуть позже.Дизайн сайтов56 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Необходимо написать статью об автономном газоснабжении, желательно немного разбираться в теме, чтобы не писать непонятно о чем. ТЗ во вложенном файле. Оплата 20$.Завершен11 лет назад
Требуется написать статью о поклейке обоев. 7-8кЗавершен11 лет назад
Требуется сверстать из psd и сделать шаблон для MODx и затем заменить его на уже работающем сайте. В общем, есть новый дизайн, который надо сверстать и запихнуть вместо старого, сайт работает на MODx. Новый дизайн ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Требуется грамотно и качественно написать текст по любой из следующих тем: Ремонт и отделка; Строительство дома, дачи, бани, гаража; Возведение перекрытий; Возведение кровли; Отделка фасадов; Внутренняя атмосфера в квартире\доме (система вентиляции, отопления, увлажнения воздуха, канализации, и т.п. - все что можно ...Завершен11 лет назад
Есть база в формате excel. Необходимо написать программу на любом языке или средствами самого excel, которая будет на основе этих данных выводить этикетки определенного вида 2-х вариантов(по шаблону) в зависимости от объема данных(если не помещается, ...Прочее1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо по готовым макетам нескольких страниц сверстать и натянуть на joomla 2.5 и virtumart 2.0.10 шаблон сайта. В итоге должно получится все как на макете. В предложениях указывайте срок и цену.HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Нужно нарисовать дизайн главной страницы сайта и страницу каталога(позиции товара). psd Что нравится: http://www.foto.ru/ http://www.alfaphone.ru/ http://www.panasoniceplaza.ru/ http://www.ozon.ru/ В общем простой дизайн, без излишеств, единственное возможно сделать фон поинтереснее, не просто цвет, а например градиент или еле заметный узор.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад