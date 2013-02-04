c007tb

Вячеслав Пономарев c007tb

 
39 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Нарисовать дизайн 2-ух лендингов

    Необходимо придумать и изобразить макет для верстки двух лендинг страниц.  Первая по продаже и монтажу видеонаблюдения и домофонов в г. Тула, второй по ремонту и обслуживанию компьютеров в г.Тула. Для каждого нужно сделать: 1. Придумать цепляющий заголовок 2. Написать ...

    Форма обратной связи
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сайт мебельного магазина с каталогом

    Необходимо сделать верстку и сайт, макеты в приложении(JPG, т.к. PSD достаточно объемные), ТЗ нет, но будет краткое описание каждой страницы и того, что должно получиться. В данный момент сайт работает на MODx, можно переделать шаблон ...

    MODX
    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Немного доработать сайт на Bitrix

    $50

    Требуется: 1. Изменить шапку сайта(поменять телефон, логотип, и т.п.) 2. Изменить текст нескольких страниц 3. Заменить картинки в слайдере на главной странице 4. Добавить раздел на главной странице 5. Изменить верхнее меню(все что есть перенести в отдельный раздел и ...

    Битрикс
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сверстать и натянуть на joomla

    Есть макеты PSD(см. прикрепленные файлы) необходимо сверстать и натянуть на Joomla! 1.5.25 Stable (сделать\отредактировать шаблон) и произвести доработку если возникнет необходимость.

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Логотип и небольшое изменение дизайна сайта

    $100

    Необходимо предложить вариант логотипа для сайта www.stroyunivermag.ru - портал о стройке и ремонте. Также необходимо предложить вариант ре-дизайна шапки сайта или целиком главной страницы в соответствии с предложенным логотипом.

    Дизайн сайтаЛоготип для сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка, шаблон для MODx

    Требуется сверстать из psd и сделать шаблон для MODx и затем заменить его на уже работающем сайте. В общем, есть новый дизайн, который надо сверстать и запихнуть вместо старого, сайт работает на MODx. Новый дизайн ...

    MODXВерстка шаблона
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Статьи о строительстве и ремонте

    Здравствуйте. Требуется грамотно и качественно написать текст по любой из следующих тем: Ремонт и отделка; Строительство дома, дачи, бани, гаража; Возведение перекрытий; Возведение кровли; Отделка фасадов; Внутренняя атмосфера в квартире\доме (система вентиляции, отопления, увлажнения воздуха, канализации, и т.п. - все что можно ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Написать программу

    Есть база в формате excel. Необходимо написать программу на любом языке или средствами самого excel, которая будет на основе этих данных выводить этикетки определенного вида 2-х вариантов(по шаблону) в зависимости от объема данных(если не помещается, ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сверстать и натянуть на joomla 2.5

    Необходимо по готовым макетам нескольких страниц сверстать и натянуть на joomla 2.5 и virtumart 2.0.10 шаблон сайта. В итоге должно получится все как на макете. В предложениях указывайте срок и цену.

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн сайта интернет-магазина

    $50

    Нужно нарисовать дизайн главной страницы сайта и страницу каталога(позиции товара). psd Что нравится: http://www.foto.ru/ http://www.alfaphone.ru/ http://www.panasoniceplaza.ru/ http://www.ozon.ru/ В общем простой дизайн, без излишеств, единственное возможно сделать фон поинтереснее, не просто цвет, а например градиент или еле заметный узор.

    Дизайн сайтаДизайн главной страницы
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Heylei
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
год назад
$60
9 баллов
7 лет назад
Нарисовать дизайн 2-ух лендингов
Все хорошо,отличный заказчик. Все принял ,правки только по делу.Рекомендую.
Отличная работа, качественно и в срок. Спасибо.
Ответный отзыв
hi-level-koder
Алексей 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
21 день назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Немного доработать сайт на Bitrix
Хороший заказчик. Рекомендую.
Отличный исполнитель, сделал все качественно и быстро. Рекомендую.
Ответный отзыв
alae_del
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
114 отзывов(-1)
$200
10 баллов
10 лет назад
Сверстать и натянуть на joomla
Хороший заказчик. Оплата в срок. Задание объясняется детально.
Работа выполнена, замечания исправлены. Спасибо.
Ответный отзыв
JohnConnor
Иван 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Написать статью для сайта
Спасибо за интересную работу!
Все выполнено качественно и в срок. Спасибо.
Ответный отзыв
liana-2012l
Лиана 
43 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Логотип и небольшое изменение дизайна сайта
Отличный заказчик! Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Спасибо за сотрудничество! Рекомендую!!!
Все работы выполнены качественно, на высоком уровне и в срок. Сотрудничеством доволен, рекомендую.
Ответный отзыв