Необходимо придумать и изобразить макет для верстки двух лендинг страниц. Первая по продаже и монтажу видеонаблюдения и домофонов в г. Тула, второй по ремонту и обслуживанию компьютеров в г.Тула. Для каждого нужно сделать: 1. Придумать цепляющий заголовок 2. Написать ...