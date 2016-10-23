Нарисовать дизайн 2-ух лендингов

Необходимо придумать и изобразить макет для верстки двух лендинг страниц.

Первая по продаже и монтажу видеонаблюдения и домофонов в г. Тула, второй по ремонту и обслуживанию компьютеров в г.Тула.

Для каждого нужно сделать:

1. Придумать цепляющий заголовок

2. Написать короткие тексты общего плана для каждого раздела лендинга(бесплатный выезд и замеры и.т.п)

3. Подобрать графику

4. Форма обратной связи (заказать звонок)

5. Описание преимуществ

6. Специальное предложение (скидка на оборудование и т.п)

7. Отзывы клиентов(взять отзывы с любого сайта и изобразить как шаблон)

Есть макеты визиток, с которых можно взять логотип и общий дизайн (цвета и прочее)

В Ваших предложениях указывайте пожалуйста стоимость и сроки.

В результате должно быть два макета в PSD для передачи верстальщику.