Требуется нарисовать современный web 2.0 дизайн

Дизайн сайтовЗавершен23 заявки315 просмотров
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Требуется нарисовать современный web 2.0 дизайн сайта тематики "Вопрос и ответы на них"

Жду Ваши предложения и цены.

7 лет назад
nubber
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
paradizov
37 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$50
5 дней
Рекомендую Никиту как ответственного исполнителя. Макет под мои требования нарисовал красивый, и четко в срок!
Олег замечательный заказчик, задачу ставит четко, платит в срок. Всем рекомендую.
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