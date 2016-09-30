Добрый день! Требуется отрисовка дизайна сайта (+ в нем логотип, по логотипу нужно только визауализировать). Сайт представляет из себя лендинг - 3 экрана. Прототип есть с блоками и описанием блоков. Нужно его отрисовать. Желатьно скетч на ZPL. В ...
Изменение шаблона внутренней страницы, сайт на Битрикс, Bitrix cms
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Изменить шаблон внутренней страницы сайта на Битрикс, согласно макета и добавить функционал из ТЗ в админку, чтобы была возможность делать такие страницы самостоятельно
сайт promotechno.ru
Сумма 5000р
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