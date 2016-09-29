Нарисовать дизайн лендинга

Требуется сделать редизайн вот такой страницы: https://yadi.sk/i/TfHgAqqkvs7x3 При этом дизайнер требуется "думающий", который сам может придумать наилучшие дизайнерские решения по расположению отдельных блоков страницы, улучшению юзабилити этого сайта. Цветовую схему менять не требуется. Логотип и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте! Нужно сделать лендинг по существующему мокапу.
Тематика: спортивный зал по тайскому боксу и кроссфиту.
Сроки - до 1 октября 9:00 по МСК.
Приоритет будет отдаваться тем фри-лансерам, которые имели опыт работы с данной тематикой.
Прикрепляйте примеры Ваших работ при отписке по проекту.
Подробности обсудим с кандидатами.
Ссылка на мокап: https://classic.moqups.com/[email protected]/ewO3APpf
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов28 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, нужен человек который сможет реализовать дизайн сайта по открытию кейсов, стилистика как на макете, в дизайн должны входить доп страницы: Акции, ТОП пользователей, Отзывы, FAQ, КонтактыДизайн сайтов22 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть сайт, нужно сделать редизайн. Прикладываю скриншот. Список, что нужно изменить: 1. Поменять логотип (новый логотип прикладываю, выбрать из представленных вариантов на ваш выбор). 2. Поменять цветовую гамму сайта в соответствии с цветами логотипа. 3. Изменения в шапке: 3.1. Новая картинка ...Завершен7 лет назад
- $15
Необходимо сделать посадочную страницу. Требования: [list][*]адаптивная верстка[*]семантическая верстка[*]инфографика[/list]Тематика: кальяны. Нужно сделать просто и со вкусом.Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт7 лет назад
ТЗ [url=https://app.moqups.com/[email protected]/oT1cODUMSy/view/page/ad64222d5]https://app.moqups.com/[email protected]/oT1cODUMSy/view/page/ad64222d5[/url] цвет основной тифани и немого оранжевого (как в логотипе) пример сайт на который должен быть похож bimbasket.ruДизайн сайтов26 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужна разработка дизайна сайта агенства недвижимости. Дизайн нужно делать под адаптивную верстку. В ответах оставляйте сроки и цены. Подробное ТЗ отправлю выбраным кандидатам.Завершен7 лет назад
Необходимо нарисовать дизайн лендинга. Тематика: Лидогенерация. Срок - до 8.10.16 года Стоимость - 2500 руб. Приоритет будет отдаваться фрилансерам, которые уже работали с подобной тематикой. Прикрепляйте примеры своих работ при отписке на проект. Подробности обсудим с кандидатами.Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт7 лет назад
- $90
Текущий сайт - http://sk-vayar.ru/ Нужен редизайн. Современный и симпатичный. Цветовая палитра на выбор дизайнера. Структура остается. Надо вдохнуть жизни! Сейчас делается редизайн главной страницы (функционал, меню и т.д. остается), с победителем будут дополнительные страницы сделаны, около 5-7 с ...Завершен7 лет назад
- $40
Тематика: продажа участков под строительство домаСроки - до 30.09 10;00 утра по мск.времениСтоимость - 2500 рублей Приоритет будет отдаваться фрилансерам, которые уже работалис данной тематикой. Прикрепляете примеры своих работ , при отписки на проект Подробности обсудим с кандидатамиДизайн сайтов13 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, хотелось бы поработать с вами. Необходимо сделать редизайн сайта, архив приложил. Редизайн должен учитывать следующие дополнения: [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xrpdVEBLBp4pGAgwo27rf9c4fjLIv4nmrvs4DlCYU2Y/edit#gid=0]https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xrpdVEBLBp4pGAgwo27rf9c4fjLIv4nmrvs4DlCYU2Y/edit#gid=0[/url]Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт7 лет назад