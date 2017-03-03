Редизайн текущего сайта

# 1 — $ 90

Текущий сайт - http://sk-vayar.ru/

Нужен редизайн. Современный и симпатичный. Цветовая палитра на выбор дизайнера. Структура остается. Надо вдохнуть жизни!

Сейчас делается редизайн главной страницы (функционал, меню и т.д. остается), с победителем будут дополнительные страницы сделаны, около 5-7 с доплатой за каждую страницу.

Дизайн после выбора победителя должен быть так же адаптирован под планшеты и телефон

Остались вопросы, пишите в личку.