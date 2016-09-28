Необходим небольшой редизайн внутренней страницы сайта салона красоты (без переделки главной). На данный момент все выглядит вот так http://prntscr.com/cnb9in и нам бы хотелось как-то освежить дизайн, чтобы все смотрелось гармонично. Поработать с блоками выгод http://prntscr.com/cnb9tx Сделать акцент на цене услуги (но чтобы не вульгарно выглядело) http://prntscr.com/cnba1g Может как-то доработать фон или другие элементы сайта. А то у нас все выглядит розово на розовом и розовым обведено.

От вас жду цены и сроков данной работы. В скайпе не отвечаю, пишите сюда.