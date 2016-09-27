Требуется дизайн группы Вконтакте + установка

Требуется дизайн сайта по продаже автоматических ворот. По типу вот этого http://odee.ru/vorota/ Будут некоторые отличия, но не принципиальные. Указывайте сроки и цену.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тематика : авто чехлы
- единое стилистическое оформление
- отдельно проработать иконку группы
- меню
- подменю с кнопками
P.S. Общение только по скайпу и только голосом
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