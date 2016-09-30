Нужно сделать дизайн лендинга

Тема лендинга: стратегический коучинг (ниша: коуч, бизнес тренер, консультант)

Срок: до 30.09.2016 18-00 мск

Тем, кто уже работал с такой темой будет отдаваться приоритет при выборе кандидата.

Также указывайте примеры своих работ при отклике на проект.

Остальные подробности только с выбранными кандидатами.

Стоимость - 2500 рублей