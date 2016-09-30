Нужно сделать дизайн лендинга

Требование-создание красивой шапки (хеадер) на блог.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тема лендинга: стратегический коучинг (ниша: коуч, бизнес тренер, консультант)
Срок: до 30.09.2016 18-00 мск
Тем, кто уже работал с такой темой будет отдаваться приоритет при выборе кандидата.
Также указывайте примеры своих работ при отклике на проект.
Остальные подробности только с выбранными кандидатами.
Стоимость - 2500 рублей
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт7 лет назад
На базе страницы http://www.musicaleditor.com/music-notation-software.html сделать новый дизайн продающей страницы на русском языке.Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо переосмыслить 3 страницы сайта jobcoder.ru 1. [url=http://jobcoder.ru/]Главная[/url] 2. [url=http://jobcoder.ru/jobs/]Поисковая выдача.[/url] 3. [url=http://jobcoder.ru/job/33539/]Карточка вакансии/резюме[/url] Хотелось бы сделать по современному, все на интерфейсах. Как пример яндекс работа. Требование к соискателю: - рейтинг, - живые отзывы, - наличие в портфолио сайтов с интерфейсами.Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт7 лет назад
Имеется PSD макет десктопной версии (1 страничный, рабочий сайт http://gurmegroup.ru/) Требуется сделать дизайн под адаптивную верстку на 3 разрешения: Desktops medium [b]992px; [/b]Tablets [b]768px; [/b]Phones [b]480px; [/b] Можно ориентироваться на такие примеры: http://www.officegourmetcatering.net/ http://www.appetite.ae/ http://www.unidine.com/service/corporate/Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день. Требуется современный лаконичный дизайн сайта компании, занимающейся производством рекламной продукции. Главная + 10 внутренних + тех. + 404. Прототипы по ссылке [url=https://yadi.sk/d/4fvwgziWvjjk6]yadi.sk/d/4fvwgziWvjjk6[/url] Срок на выполнение: главная – 3 дня, внутренние – 4 дня, + 2 дня на доработки. Прошу ...Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт7 лет назад
Доделать сайт на wordpress, немного переделать первую страницу, отредактировать меню, упорядочить информацию и сделать изображения в одной стилистике. http://rtgrp.ru/ Просьба , кто просит предоплату , не писать !Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно разработать дизайн сайта Сайт нашей компании уже существует, но мы разрабатываем новый (ссылки на сайт по желанию) Есть определенный корпоративный стиль - минимализм и простота Цвета утверждены Прототип сайта уже есть , нужен человек который прорисует. В стиле плоского ...Дизайн сайтов40 заявокЗакрыт7 лет назад
Сделать тип и дизайн банера как рисунок номер №1. Но расположение элементов как на банере №2 и №3 (примерно) Название канала: "Два туриста" Какие хочеться видеть элемнты на банере: ноутбук, квадрокоптер, остров, пальмы, два человека(туриста), фотоаппарат, экшнкамеру, ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходима разработка дизайна. Прошу оценить стоимость данных работ и сроки. ТЗ прикладываю, а также список модулей.Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется создать шаблон для Wordpress (дизайн+верстка) исходя из существующего фирменного стиля организации (исходники предоставим). На данный момент шаблон для сайта визитки. В дальнейшем возможно расширение функционала сайта. Более подробно на технические вопросы о проекте можем ответить в ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт7 лет назад