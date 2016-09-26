Редизайн 3х страниц сайта.

Имеется PSD макет десктопной версии (1 страничный, рабочий сайт http://gurmegroup.ru/) Требуется сделать дизайн под адаптивную верстку на 3 разрешения: Desktops medium [b]992px; [/b]Tablets [b]768px; [/b]Phones [b]480px; [/b] Можно ориентироваться на такие примеры: http://www.officegourmetcatering.net/ http://www.appetite.ae/ http://www.unidine.com/service/corporate/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо переосмыслить 3 страницы сайта jobcoder.ru
1. Главная
Хотелось бы сделать по современному, все на интерфейсах. Как пример яндекс работа.
Требование к соискателю:
- рейтинг,
- живые отзывы,
- наличие в портфолио сайтов с интерфейсами.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день. Требуется современный лаконичный дизайн сайта компании, занимающейся производством рекламной продукции. Главная + 10 внутренних + тех. + 404. Прототипы по ссылке [url=https://yadi.sk/d/4fvwgziWvjjk6]yadi.sk/d/4fvwgziWvjjk6[/url] Срок на выполнение: главная – 3 дня, внутренние – 4 дня, + 2 дня на доработки. Прошу ...Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт7 лет назад
Доделать сайт на wordpress, немного переделать первую страницу, отредактировать меню, упорядочить информацию и сделать изображения в одной стилистике. http://rtgrp.ru/ Просьба , кто просит предоплату , не писать !Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно разработать дизайн сайта Сайт нашей компании уже существует, но мы разрабатываем новый (ссылки на сайт по желанию) Есть определенный корпоративный стиль - минимализм и простота Цвета утверждены Прототип сайта уже есть , нужен человек который прорисует. В стиле плоского ...Дизайн сайтов40 заявокЗакрыт7 лет назад
Сделать тип и дизайн банера как рисунок номер №1. Но расположение элементов как на банере №2 и №3 (примерно) Название канала: "Два туриста" Какие хочеться видеть элемнты на банере: ноутбук, квадрокоптер, остров, пальмы, два человека(туриста), фотоаппарат, экшнкамеру, ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходима разработка дизайна. Прошу оценить стоимость данных работ и сроки. ТЗ прикладываю, а также список модулей.Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется создать шаблон для Wordpress (дизайн+верстка) исходя из существующего фирменного стиля организации (исходники предоставим). На данный момент шаблон для сайта визитки. В дальнейшем возможно расширение функционала сайта. Более подробно на технические вопросы о проекте можем ответить в ...Дизайн сайтов10 заявокЗакрыт7 лет назад
- $190
Задача: Разработать лэндинг для компании – производителя и оптового поставщика сувенирной продукции (металлические изделия). Сроки решения задачи – до 5 дней. Бюджет – 10000-12000 тр за дизайн + верстку. Приоритет: опыт работы с лэндингами + портфолио с работающими лэндингами, опыт ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт7 лет назад
- $625
Нужно срисовать дизайн сайта ([url=https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fcsgofast.com]csgofast.com[/url]) - сохранив структуру, но используя другую цветовую гамму и фирменный стиль. Должны быть абсолютно все страницы, так же нужен собственный логотип. Срок исполнения 1 неделя, бюджет ~40 000 рублей или 625$. Лишь ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад