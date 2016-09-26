Лэндинг для поставщика сувенирной продукции (металлические изделия).

Задача:

Разработать лэндинг для компании – производителя и оптового поставщика сувенирной продукции

(металлические изделия).

Сроки решения задачи – до 5 дней.

Бюджет – 10000-12000 тр за дизайн + верстку.

Приоритет: опыт работы с лэндингами + портфолио с работающими лэндингами, опыт работы с bootstrap.

ТЗ В приложении. Прототип от нас, находится в разработке.

Прошу не писать:

- если ваша специализация и опыт не относится к созданию лэндингов

- если вы занимаетесь копирование сайтов или созданием по шаблонам.

С уважением к Вашему и своему времени.