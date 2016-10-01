Оформление группы В контакте тематика Чип- тюнинг автомобилей

Дизайн сайтовЗавершен16 заявок224 просмотра
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Оформление группы В контакте, форма свободна стиль, дизайн, строгий! группа под Чип тюнинг автомобилей

нужно меню банеры

cайт  чипанутые.рф

группа https://vk.com/autochip29

7 лет назад
AlexRST029
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
forzario
27 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$20
1 день
Сделал все быстро и четко, очень рад дизайну обращусь еще! Рекомендую!
Хороший заказчик, все объяснил подробно что нужно и оплатил сразу.
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