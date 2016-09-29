AlexRST029

Александр AlexRST029

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$4
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров

Comrade_Pyotr
Пётр 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
47 отзывов
$4
10 баллов
8 лет назад
Диктор для видео-ролика
Чёткая постановка задачи, оперативная связь, быстрая оплата. Отличный заказчик, был бы очень рад сотрудничать вновь!
Пётр выполнил, заказ очень оперативно и качественно диктор от бога) РЕКОМЕНДУЮ! Обращусь еще)
Ответный отзыв
KOLjkA
39 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$2
10 баллов
8 лет назад
Переделать видеоролик
Все прошло успешно! Ответственный и порядочный заказчик! Сотрудничеством доволен! Спасибо.
Николай очень качественно и ответственно подошел к решению нашего ТЗ, выполнил все в срок и на професионнальном уровне!Рекомендую!
Ответный отзыв
forzario
28 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Оформление группы В контакте тематика Чип- тюнинг автомобилей
Хороший заказчик, все объяснил подробно что нужно и оплатил сразу.
Сделал все быстро и четко, очень рад дизайну обращусь еще! Рекомендую!
Ответный отзыв