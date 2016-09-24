Ищу web-дизайнера!

$70
Дизайн сайтовЗакрыт16 заявок331 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно отрисовать несколько страниц сайта. Прикрепляю ТЗ. Сроки – неделя.  

Работа по следующей схеме: нарисовал, прислал картинку на согласование, согласовал, оплатил, прислал в PSD. Оплата на карту Сбербанка или Яндекс Деньги.  

Сдать работу в PSD под сетку бустрапа, 12 колонок. Будут вопросы – пишите.

7 лет назад
marketing62
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад