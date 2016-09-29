Редизайн кнопок на сайте

$10
Дизайн сайтовЗавершен7 заявок198 просмотров
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Задание https://docs.google.com/document/d/1Bkl3FYGP2ry0xpXLY23_GdM23MyUeGkLcJ3GtVV6aAI/edit?usp=sharing

Бюджет 700 руб.

От вас сроки выполнения работы.

7 лет назад
inside36com
Олег 
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
neyvmila
Людмила 
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
$10
3 дня
Людмила отличный дизайнер с опытом работы в сложных условиях с заказчиком, который не знает что хочет :)
Очень приятно работать с заказчиком открытым к обсуждению результатов и готовым пойти на компромисс. Так же радуют быстрое утверждение финального результат и мгновенная оплата)) Словом, сотрудничеством очень довольна. Мои искренние рекомендации!
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