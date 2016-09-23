Нужен красивый и стильный дизайн сайта

Всех кто подаст заявку с бюджетом выше указанной, автоматически отклоню. Я не хочу тратить свое время и разбирать ваши заявки. Изучайте проект

Бюджет строго определен руководством. 8000 рублей

Нужно провести редизайн строительного сайта.

Нужен современный качественный и красивый дизайн.

Дизайнер должен разбираться в юзабилити.

Предупреждаю сразу, заказчик очень щепетильный, если вы не уверены в своих силах

лучше не браться, а то превратите работу для себя в затяжной мучительный

проект и в итоге получите отказ.

Приблизительный список страниц(возможно поменяется):

главная

проекты

фотоальбом

типовой услуги

прайс лист

+возможно пару страниц контакты, новости,акции

Дизайн должен быть с адаптивном.

Заказ срочный. Определюсь с исполнителем сегодня-завтра.