Нужен красивый и стильный дизайн сайта

Требуется создать дизайн сайта на движке вордпресс
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всех кто подаст заявку с бюджетом выше указанной, автоматически отклоню. Я не хочу тратить свое время и разбирать ваши заявки. Изучайте проект
Бюджет строго определен руководством. 8000 рублей
Нужно провести редизайн строительного сайта.
Нужен современный качественный и красивый дизайн.
Дизайнер должен разбираться в юзабилити.
Предупреждаю сразу, заказчик очень щепетильный, если вы не уверены в своих силах
лучше не браться, а то превратите работу для себя в затяжной мучительный
проект и в итоге получите отказ.
Приблизительный список страниц(возможно поменяется):
главная
проекты
фотоальбом
типовой услуги
прайс лист
+возможно пару страниц контакты, новости,акции
Дизайн должен быть с адаптивном.
Заказ срочный. Определюсь с исполнителем сегодня-завтра.
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