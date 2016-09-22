Дизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт38 заявок290 просмотров
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Здравствуйте, нужен адаптивный дизайн + десктопный дизайн + прорисовка основной инфографики, чтобы весь контент был в 1 стиле - пример http://ip-sol.ru/.

Прототип сайта - http://ua9ndp.axshare.com/

Жду ваших предложений, спасибо!

Дизайн сайта
7 лет назад
Skoba89
Агеев 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва
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