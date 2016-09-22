Модернизация дизайна и верстки новостного сайта

Требуется человек, возможно, небольшая веб-студия, которая бы провела модернизацию, согласно новым тенденциям и пожеланиям заказчика, новостной региональный ресурс. Нужно будет выполнить дизайн и верстку около 15-20 страниц (вместе с разработчиками решим сколько именно), немного переделать старый логотип, от вас также нужны будут советы по разделам сайта и дополнительному его функционалу.