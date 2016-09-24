Сделать страницу удобочитаемой по шрифту и фону

Дизайн сайтовЗавершен7 заявок153 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть доп страница сайта http://discont-tury.ru/country.html?1

Нужно сделать сделать страницу удобной для чтения текстовой информации (возможно поменять фон и шрифт, цвет шрифта и проч)

Сделать, например, серым фон и цвет шрифта черным

Элементы сайта менять не нужно (кнопки, формы и проч)

Исходники сайта есть

7 лет назад
yares
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
dzoz_valery
Валерий 
28 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$2
1 день
Спасибо Валерию за моментальное, качественное и четкое выполнение задачи. Весьма рекомендую к сотрудничеству
Спасибо за задание. Четкая постановка задачи, уважительное отношение, быстрая оплата. Надеюсь, что еще будем сотрудничать
  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта

    Здравствуйте, нужен адаптивный дизайн + десктопный дизайн + прорисовка основной инфографики, чтобы весь контент был в 1 стиле - пример http://ip-sol.ru/. Прототип сайта - http://ua9ndp.axshare.com/ Жду ваших предложений, спасибо!

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов38 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужно сделать дизайн сайта, ТЗ в приложение

    Нужно сделать качественный и красивый дизайн сайта, ТЗ в приложение, пожалуйста сначала прочитайте ТЗ потом пишите Ваше предложение с указанием цены. Тематика: инвестиционные проекты(HYIP). Обратите внимание приложены примеры сайтов, если вы не готовы делать такого же качества ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Лендинг грузоперевозки

    $100

    Нужен дизайн лендинга с высокой конверсией для сервиса грузоперевозок. Есть скетч с текстом и расположением элементов. Предоставлю его исполнителю. Нужен действительно профессионал в своей сфере. Прикрепляйте свои лучшие работы.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Собрать контент и впихнуть

    $77

    Для выставки нужен евробуклет формата А4, календарь квартальный А5, пакет пластиковый 30*40 см (пример того что нужно есть) Вот для этого всего нам нужно из наших презентаций собрать контент и впихнуть его в это всё. Презентации ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад