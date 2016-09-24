Сделать страницу удобочитаемой по шрифту и фону

Здравствуйте, нужен адаптивный дизайн + десктопный дизайн + прорисовка основной инфографики, чтобы весь контент был в 1 стиле - пример http://ip-sol.ru/. Прототип сайта - http://ua9ndp.axshare.com/ Жду ваших предложений, спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть доп страница сайта http://discont-tury.ru/country.html?1
Нужно сделать сделать страницу удобной для чтения текстовой информации (возможно поменять фон и шрифт, цвет шрифта и проч)
Сделать, например, серым фон и цвет шрифта черным
Элементы сайта менять не нужно (кнопки, формы и проч)
Исходники сайта есть
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