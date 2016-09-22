Нужно сделать качественный и красивый дизайн сайта, ТЗ в приложение, пожалуйста сначала прочитайте ТЗ потом пишите Ваше предложение с указанием цены. Тематика: инвестиционные проекты(HYIP). Обратите внимание приложены примеры сайтов, если вы не готовы делать такого же качества ...