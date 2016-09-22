В компанию, производителю пластиковых окон, требуется дизайнер интерфейсов. Претендентам на вакансию предлагается разработать интерфейс страницы про фасадное остекление для сайта plastika-okon.ru. Текст [url=https://docs.google.com/document/d/1o0D4a5t7cicMLJm03-n7IyjDwvtwpl1M3p2qBVdr4bM/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1o0D4a5t7cicMLJm03-n7IyjDwvtwpl1M3p2qBVdr4bM/edit?usp=sharing[/url] Для разделения главных и второстепенных элементов - текстовые блоки можно менять местами. Нужна хорошая верстка, которая направляет взгляд ...
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Сайт интим товаров. Необходимо подправить существующий дизайн сайта. Изменить шапку, Шрифты, Цвета
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