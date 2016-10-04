Нужно сделать дизайн нескольких элементов сайта

Дизайн сайтовЗавершен9 заявок260 просмотров
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Нужно сделать простой дизайн нескольких элементов сайта www.radelis.ru.  

1)  Надо сделать 6 баннеров-кнопок в разделе «Услуги»:  radelis.ru/uslugi  В разделе "Услуги" должны быть следующие подразделы: "Первичная консультация", "Консультация по стилю", "Консультация по имиджу" (имидж – это целостный образ: внешний вид, голос, окружение, манера держаться и др.), "Шоппинг-сопровождение", "Разбор гардероба", "Формирование имиджа". Иконки этих разделов должны быть сделаны как прямоугольные баннеры с подписями (гиперссылками). Думаю, что картинки лучше всего представить в виде горизонтально расположенных прямоугольников с подписью. Примеры: www.doubleclickbygoogle.c...wildo.ru/  

2) Надо сделать на этой странице radelis.ru/ дизайн первого серого блока «Модные тенденции» с картинкой, подходящей по смыслу. Оформление должно быть таким же, как и у других 2 кнопок-баннеров (не цветное).  

3) Надо сделать оформление таблицы и подогнать её ширину под центральное поле сайта. Кнопки должны быть голубыми. Макет таблицы — в приложении.  

Выбор исполнителя буду делать по двум критериям: качество работ и цена. Позднее мне может понадобится выполнение других аналогичных задач, потому возможно долгосрочное сотрудничество.  

Жду ваших предложений. Смотрите приложение.  

Укажите цену, срок и дайте ссылку на примеры работ.  

Будут вопросы – пишите!  

С уважением, Евгений 

7 лет назад
amphitrion
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
design2016
36 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
$20
2 дня
Заказывал Марии создание нескольких элементов дизайна для моего сайта. Работа была выполнена качественно и в срок. По моей инициативе было сделано несколько доработок. Результатом работы Марии я доволен. Всё получилось красиво и гармонично, как я хотел. Буду обращаться ещё. Смело рекомендую Марию всем, кто хочет получить отличный дизайн за разумные деньги. Обращайтесь! Вы не пожалеете. =)
Прекрасный заказчик, всегда на связи, все вопросы решались максимально быстро и максимально доброжелательно. Моментальная оплата. С удовольствием буду работать с Евгением и дальше