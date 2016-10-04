Нужно сделать дизайн нескольких элементов сайта

Требуется перерисовать шапку сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать простой дизайн нескольких элементов сайта www.radelis.ru.
1) Надо сделать 6 баннеров-кнопок в разделе «Услуги»: radelis.ru/uslugi В разделе "Услуги" должны быть следующие подразделы: "Первичная консультация", "Консультация по стилю", "Консультация по имиджу" (имидж – это целостный образ: внешний вид, голос, окружение, манера держаться и др.), "Шоппинг-сопровождение", "Разбор гардероба", "Формирование имиджа". Иконки этих разделов должны быть сделаны как прямоугольные баннеры с подписями (гиперссылками). Думаю, что картинки лучше всего представить в виде горизонтально расположенных прямоугольников с подписью. Примеры: www.doubleclickbygoogle.c..., wildo.ru/
2) Надо сделать на этой странице radelis.ru/ дизайн первого серого блока «Модные тенденции» с картинкой, подходящей по смыслу. Оформление должно быть таким же, как и у других 2 кнопок-баннеров (не цветное).
3) Надо сделать оформление таблицы и подогнать её ширину под центральное поле сайта. Кнопки должны быть голубыми. Макет таблицы — в приложении.
Выбор исполнителя буду делать по двум критериям: качество работ и цена. Позднее мне может понадобится выполнение других аналогичных задач, потому возможно долгосрочное сотрудничество.
Жду ваших предложений. Смотрите приложение.
Укажите цену, срок и дайте ссылку на примеры работ.
Будут вопросы – пишите!
С уважением, Евгений
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