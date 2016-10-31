Продающий дизайн для транспортной компании

Дизайн сайтовЗавершен6 заявок154 просмотра
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Есть заказчик ( http://generaltrans.ru/ ), ему нужен продающий дизайн сайта.

Ему очень нравится http://www.atp-1020.ru/   и чуть менее http://truck-servis.ru/ ( на этом сайте нравится возможность просмотра видео на главной).

Сумма и сроки оплаты. После того как заказчик выберет дизайн ( ориентировочно вторник (27.09) до 5 000 руб )

Варианты необходимо предоставить до 14:00 понедельника ( 26.09 )

7 лет назад
matpewka
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
wuche
29 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$70
2 дня
Всё здорово и в срок. Небольшой минус разные часовые пояса, но если это не проблема, то рекомендую.
Все нюансы быстро уточнили, с оплатой проблем не возникло. Рекомендую.