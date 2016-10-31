Продающий дизайн для транспортной компании

Есть заказчик ( http://generaltrans.ru/ ), ему нужен продающий дизайн сайта.

Ему очень нравится http://www.atp-1020.ru/ и чуть менее http://truck-servis.ru/ ( на этом сайте нравится возможность просмотра видео на главной).

Сумма и сроки оплаты. После того как заказчик выберет дизайн ( ориентировочно вторник (27.09) до 5 000 руб )

Варианты необходимо предоставить до 14:00 понедельника ( 26.09 )