http://apps.psi-it.ru/wsdl/processing.wsdl http://apps.psi-it.ru/wsdl/shopapi.wsdl Предпочтительно, но не принципиально, решение на Yii2. Если это будет не yii2, то лучше чистый php Что требуется: Внести изменения в wsdl файлы чтобы они ...