Требуется классный frontend-программист, готовый вписаться в проект на 2 недели. С чем придётся работать: На текущий момент фронт состоит из jquery и bootstrap. Что предстоит делать: ...
- $900Веб-программирование8 заявокЗакрыт8 лет назад
Вводные данные: бэк - Yii2 фронт - bootstrap, шаблон INSPINIA Что хочу: Закрыть все задачи связанные с чатом. Что требуется: Сделать реал-тайм чат на сокетах. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $150
Есть приложение написанное на php ( framework - XenoPhage ). Задача приложения давать пользователям возможность пополнять проездные билеты различными способами оплаты: банковской картой,с мобильного телефона,яндекс-деньги,qiwiУ каждого из способов оплаты есть свой протокол и ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
http://apps.psi-it.ru/wsdl/processing.wsdl http://apps.psi-it.ru/wsdl/shopapi.wsdl Предпочтительно, но не принципиально, решение на Yii2. Если это будет не yii2, то лучше чистый php Что требуется: Внести изменения в wsdl файлы чтобы они ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
- $200
На сайте http://ispp.spbmetropoliten.ru/ необходимо чтобы при выборе способа оплаты - Банковской картой - формировалась страница для отправки данных на шлюз "Моби Деньги", аналогично как при выборе способа оплаты - мобильный телефон. Сейчас переход ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $10
Необходимо написать "переводчик слов" в виде javascript-скрипта без использования библиотек и фреймворков. Скрипт обязан работать на jsfiddle в браузере Chrome последней версии При выделении слова пользователем скрипт должен запрашивать информацию по ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $70
Интеграция платежных форм и реализация протокола приема платежей на сайте ХХХ под управлением 1С Битрикс в соответствии с техническим протокодом https://docs.vellaris.com/en/checkout/checkout Данные Shop ID и Key предоставляется Заказчиком. Выполняемые работы 1. Передача ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Есть дизайн главной страницы сайта ( во вложении ). Сверстать все страницы, натянуть на CMS, оживить все формы. Ваши сроки и стоимостьHTML-верстка15 заявокЗакрыт8 лет назад
Сайт перевозчика крупногабаритных грузов по России. Требуется наполнение контентом 10 страниц: Главная Техника/Тягачи Техника/Прицепы Техника/Автомобили прикрытия Услуги/ Услуги/Перевозка негабаритных грузов Услуги/Сопровождение негабаритных грузов Услуги/Оформление разрешений на ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть скачанный сайт, есть дизайн, нужна свёрстанная страница. Срок сегодня. Цена ваша.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть заказчик ( http://generaltrans.ru/ ), ему нужен продающий дизайн сайта. Ему очень нравится http://www.atp-1020.ru/ и чуть менее http://truck-servis.ru/ ( на этом сайте нравится возможность просмотра видео на главной). Сумма и сроки оплаты. После ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад