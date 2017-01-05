matpewka

Николай matpewka

 
39 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

pavelykt
Павел 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
8 баллов
8 лет назад
Задачка на JS
JavaScript
Небольшие задержки с ответами и оплатой, но в целом все хорошо.
Всё здорово, быстро, чётко и в срок. Из минусов - небольшие промахи при реализации, которые были оперативно исправлены.
Ответный отзыв
wuche
30 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$70
10 баллов
8 лет назад
Продающий дизайн для транспортной компании
Все нюансы быстро уточнили, с оплатой проблем не возникло. Рекомендую.
Всё здорово и в срок. Небольшой минус разные часовые пояса, но если это не проблема, то рекомендую.
Ответный отзыв