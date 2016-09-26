Дизайн сайта рекламной компании

Дизайн сайтовЗакрыт32 заявки303 просмотра
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Добрый день.  

Требуется современный лаконичный дизайн сайта компании, занимающейся производством рекламной продукции.  

Главная + 10 внутренних + тех. + 404.  

Прототипы по ссылке yadi.sk/d/4fvwgziWvjjk6 

Срок на выполнение: главная – 3 дня, внутренние – 4 дня, + 2 дня на доработки.  

Прошу указать бюджет. Шаблонные заявки без указания бюджета не рассматриваю. 

Оплата поэтапная: Сбер, ЯД, WMR, безнал.   

Без портфолио и отзывов не рассматриваю.

Дизайн сайта
7 лет назад
Zody
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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