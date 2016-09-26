Шаблон для сайта организации на Wordpress

Есть заказчик ( [url=http://generaltrans.ru/]http://generaltrans.ru/[/url] ), ему нужен продающий дизайн сайта. Ему очень нравится [url=http://www.atp-1020.ru/]http://www.atp-1020.ru/[/url] и чуть менее [url=http://truck-servis.ru/]http://truck-servis.ru/[/url] ( на этом сайте нравится возможность просмотра видео на главной). Сумма и сроки оплаты. После того как заказчик выберет дизайн ( ...