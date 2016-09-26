Шаблон для сайта организации на Wordpress

Дизайн сайтовЗакрыт10 заявок194 просмотра
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Требуется создать шаблон для Wordpress (дизайн+верстка) исходя из существующего фирменного стиля организации (исходники предоставим).

На данный момент шаблон для сайта визитки. В дальнейшем возможно расширение функционала сайта.

Более подробно на технические вопросы о проекте можем ответить в ЛС,  ТЗ для вас можем написать по примеру существующего.

WordPress
7 лет назад
valpatsk
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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