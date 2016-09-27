Разработать шапку для канала youtube

Дизайн сайтовЗавершен10 заявок262 просмотра
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Сделать тип и дизайн банера как рисунок номер №1. Но расположение элементов как на банере №2 и №3 (примерно)

Название канала: "Два туриста"

Какие хочеться видеть элемнты на банере: ноутбук, квадрокоптер, остров, пальмы, два человека(туриста), фотоаппарат, экшнкамеру, море, мопед, можно какой-то дом-вилла или дом бунгало. 

Кикие спользовать цвета: болотно-зеленый, болотно-желтый, бледно-синий. 

Что не стоит использовать: названия каких либо стран, название каках либо брендов.

Разрешение: 2560х1440 пикселей. Предпочтительный формат: jpg

7 лет назад
masikmasik
Максим 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
LedyAngel
Алла 
56 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
75 отзывов
7 лет назад
$3
1 день
Алла мастер своего дела , сделала все быстро, учла все пожелания. Советую +++++++
Максим отличный заказчик всегда на связи что для меня очень важно.Быстрая своевременная оплата.рекомендую всем фрилансерам!
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