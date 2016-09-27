Нужен веб-дизайн для мобильной версии сайта

Нужно разработать дизайн сайта Сайт нашей компании уже существует, но мы разрабатываем новый (ссылки на сайт по желанию) Есть определенный корпоративный стиль - минимализм и простота Цвета утверждены Прототип сайта уже есть , нужен человек который прорисует. В стиле плоского ...