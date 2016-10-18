Нарисовать дизайн сайта школы английского языка (сайт-визитка)

Доброго времени суток!

Нужен дизайн сайта школы английского языка.

Целевая аудитория: школьники, студенты, взрослые.

Структура сайта стандартная, двухколоночная: шапка, сайдбар слева.

Область деятельности: Изучение языков (английский, немецкий, французский, китайский, итальянский ). Подготовка к ЕГЭ

и ОГЭ(ГИА), выдача сертификатов.

Цена, качество, доступность, результат, доброжелательность и профессионализм персонала.

Нужен классический, минималистичный, красивый дизайн. Не лендинг, без лишних ярких элементов, фотографий на задних фон и т.д.

На главной странице должны быть такие элементы:

заголовок;

текстовка в размере 1500 символов;

блок видео о школе (предоставлю);

блок с фотографиями;

блок "оставить заявку";

карта яндекса с адресом;

виджет группы Вконтакте;

Футер.

Это минимальный набор (в дополнение Вы можете добавить свои элементы, какие посчитаете нужным).

Цвета клиент хочет вот такие: https://yadi.sk/i/HWj1sgRDvmaNs

Страницы нужны следующие:

Главная

Внутренняя страница услуг (текстовая)

Страница контактов

Страница 404

Фотогалерея.

Бюджет на работу: 150$. Оставляйте свои заявки. В начале работы нужно будет сделать мокап главной страницы, чтоб расставить блоки.