Нарисовать дизайн сайта школы английского языка (сайт-визитка)

$150
Дизайн сайтовЗавершен35 заявок335 просмотров
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Доброго времени суток!

Нужен дизайн сайта школы английского языка.

Целевая аудитория: школьники, студенты, взрослые.

Структура сайта стандартная, двухколоночная: шапка, сайдбар слева.

Область деятельности: Изучение языков (английский, немецкий, французский, китайский, итальянский ). Подготовка к ЕГЭ

и ОГЭ(ГИА), выдача сертификатов.

Цена, качество, доступность, результат, доброжелательность и профессионализм персонала.

Нужен классический, минималистичный, красивый дизайн. Не лендинг, без лишних ярких элементов, фотографий на задних фон и т.д.

На главной странице должны быть такие элементы:

  • заголовок;
  • текстовка в размере 1500 символов;
  • блок видео о школе (предоставлю);
  • блок с фотографиями;
  • блок "оставить заявку";
  • карта яндекса с адресом;
  • виджет группы Вконтакте;
  • Футер.
Это минимальный набор (в дополнение Вы можете добавить свои элементы, какие посчитаете нужным).

Цвета клиент хочет вот такие: https://yadi.sk/i/HWj1sgRDvmaNs

Страницы нужны следующие:

  • Главная
  • Внутренняя страница услуг (текстовая)
  • Страница контактов
  • Страница 404
  • Фотогалерея.
Бюджет на работу: 150$. Оставляйте свои заявки. В начале работы нужно будет сделать мокап главной страницы, чтоб расставить блоки.
Дизайн сайта
7 лет назад
WebAero
34 годаСША
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
scoutori
Виталий 
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$150
7 дней
Спасибо Виталию за работу! Все понравилось, буду обращаться за дизайном сайтов еще.
Дмитрий отличный заказчик, который знает чего хочет. Грамотно поставленная задача, четкие понятные правки и быстрая оплата. Приятно работать с профессионалами! Буду очень рад сотрудничать на новых проектах.
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