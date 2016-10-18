Тема лендинга: стратегический коучинг (ниша: коуч, бизнес тренер, консультант) Срок: до 30.09.2016 18-00 мск Тем, кто уже работал с такой темой будет отдаваться приоритет при выборе кандидата. Также указывайте примеры своих работ при отклике на проект. Остальные подробности только ...
Нарисовать дизайн сайта школы английского языка (сайт-визитка)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток!
Нужен дизайн сайта школы английского языка.
Целевая аудитория: школьники, студенты, взрослые.
Структура сайта стандартная, двухколоночная: шапка, сайдбар слева.
Область деятельности: Изучение языков (английский, немецкий, французский, китайский, итальянский ). Подготовка к ЕГЭ
и ОГЭ(ГИА), выдача сертификатов.
Цена, качество, доступность, результат, доброжелательность и профессионализм персонала.
Нужен классический, минималистичный, красивый дизайн. Не лендинг, без лишних ярких элементов, фотографий на задних фон и т.д.
На главной странице должны быть такие элементы:
- заголовок;
- текстовка в размере 1500 символов;
- блок видео о школе (предоставлю);
- блок с фотографиями;
- блок "оставить заявку";
- карта яндекса с адресом;
- виджет группы Вконтакте;
- Футер.
Цвета клиент хочет вот такие: https://yadi.sk/i/HWj1sgRDvmaNs
Страницы нужны следующие:
- Главная
- Внутренняя страница услуг (текстовая)
- Страница контактов
- Страница 404
- Фотогалерея.
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