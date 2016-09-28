Разработка дизайна сайта

$50
Дизайн сайтовЗакрыт30 заявок234 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разработать дизайн для сайта каталога с логотипом, который будет заниматься продажей парикмахерского оборудования. Сайт является филиалом в городе Орле и будет являться посредником фирмы http://www.imin.ru. Пример сайта аналога http://www.gemi-22.ru. Корзины товаров на сайте не будет, нужна главная страница, список товаров и страница просмотра товара. Доменное имя будущего сайта bb-shops.ru

7 лет назад
miron258
Миронов 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн лендинга

    Требуется дизайн сайта по продаже автоматических ворот. По типу вот этого http://odee.ru/vorota/ Будут некоторые отличия, но не принципиальные. Указывайте сроки и цену.

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов70 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн группы ВК

    Требуется дизайн группы VK - аватар и меню. Тематика группы образовательная - онлайн помощь на экзамене, решение задач, выполнение контрольных работ. Также необходимы три картинки товаров и баннер на рекламный пост основные моменты: в дизайне не должны использоваться ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Обработка фотографий для сайта, ретушь

    Обработать 33 фотографии, 6 из них с ретушью  Пример обработки прилагаю  Пример ретушь - гладкий металл в каталоге прилагаю, так же все 6 деталей для ретуширования  50 рублей за обработку фото + ретушь по согласованию

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нужна разработка дизайна сайта

    Здравствуйте. Нужно разработать, дизайн сайта. Схему главной страницы прикрепляю. Хочется увидеть дизайн сайта похожий на http://aquamarin.vn.ua/ Оставляйте предложения.

    Дизайн сайтов36 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание лэндинга (без дизайна).

    [b]Добрыйдень![/b]  Необходимо сделать заточенный подпродвижение Лэндинг.  Дизайн лэндинга есть. Landing page должен быть подготовлен к SEO продвижениюпо всем правилам: 1. Верстка адаптивная, HTML5, CSS3; JS, кроссбраузерная, валидная; 2. Сайт должен быстро загружаться; 3. Description; 4. URL-адреса; 5. Внутренняя навигация \ внутренняя перелинковка; 6. ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад