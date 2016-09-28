Разработка дизайна сайта

Требуется дизайн сайта по продаже автоматических ворот. По типу вот этого http://odee.ru/vorota/ Будут некоторые отличия, но не принципиальные. Указывайте сроки и цену.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать дизайн для сайта каталога с логотипом, который будет заниматься продажей парикмахерского оборудования. Сайт является филиалом в городе Орле и будет являться посредником фирмы http://www.imin.ru. Пример сайта аналога http://www.gemi-22.ru. Корзины товаров на сайте не будет, нужна главная страница, список товаров и страница просмотра товара. Доменное имя будущего сайта bb-shops.ru.
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