Разработка дизайна сайта

Необходимо разработать дизайн для сайта каталога с логотипом, который будет заниматься продажей парикмахерского оборудования. Сайт является филиалом в городе Орле и будет являться посредником фирмы http://www.imin.ru. Пример сайта аналога http://www.gemi-22.ru. Корзины товаров на сайте не будет, нужна главная страница, список товаров и страница просмотра товара. Доменное имя будущего сайта bb-shops.ru.