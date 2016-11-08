Дизайн группы ВК

Дизайн сайтовЗавершен7 заявок98 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется дизайн группы VK - аватар и меню. Тематика группы образовательная - онлайн помощь на экзамене, решение задач, выполнение контрольных работ.

Также необходимы три картинки товаров и баннер на рекламный пост

основные моменты:

в дизайне не должны использоваться четырехуголки и безликие человечки

в аватарке должен присутствовать текст с основными моментами нашей деятельности (онлайн помощь, решение задач) и должны быть контакты

нужна защита дизайна от копирования/редактирования (невозможность удаления контактов или id группы без порчи дизайна)

миниатюра в выдаче должна соответствовать новому дизайну ВК

ссылку на группу вышлю в лс

7 лет назад
ArcSun
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Lina_mavrina
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
$21
2 дня
Ещё одно успешное сотрудничество с Линой завершено. Качество работы на высоте!
Александр, спасибо за сотрудничество. Очень была рада снова с Вами работать!
  • Похожие заказы

  • Дизайн лендинга

    Требуется дизайн сайта по продаже автоматических ворот. По типу вот этого http://odee.ru/vorota/ Будут некоторые отличия, но не принципиальные. Указывайте сроки и цену.

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов70 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Обработка фотографий для сайта, ретушь

    Обработать 33 фотографии, 6 из них с ретушью  Пример обработки прилагаю  Пример ретушь - гладкий металл в каталоге прилагаю, так же все 6 деталей для ретуширования  50 рублей за обработку фото + ретушь по согласованию

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нужна разработка дизайна сайта

    Здравствуйте. Нужно разработать, дизайн сайта. Схему главной страницы прикрепляю. Хочется увидеть дизайн сайта похожий на http://aquamarin.vn.ua/ Оставляйте предложения.

    Дизайн сайтов36 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание лэндинга (без дизайна).

    [b]Добрыйдень![/b]  Необходимо сделать заточенный подпродвижение Лэндинг.  Дизайн лэндинга есть. Landing page должен быть подготовлен к SEO продвижениюпо всем правилам: 1. Верстка адаптивная, HTML5, CSS3; JS, кроссбраузерная, валидная; 2. Сайт должен быстро загружаться; 3. Description; 4. URL-адреса; 5. Внутренняя навигация \ внутренняя перелинковка; 6. ...

    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Необходимо сделать редизайн сайта

    Добрый день, хотелось бы поработать с вами. Необходимо сделать редизайн сайта, архив приложил. Редизайн должен учитывать следующие дополнения: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xrpdVEBLBp4pGAgwo27rf9c4fjLIv4nmrvs4DlCYU2Y/edit#gid=0 [b]Так же нужно отрисовать 4 версии адаптации сайта[/b] Текущий дизайн сайта подгрузил к проекту.

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нарисовать дизайн сайта школы английского языка (сайт-визитка)

    $150

    Доброго времени суток! Нужен дизайн сайта школы английского языка. Целевая аудитория: школьники, студенты, взрослые. Структура сайта стандартная, двухколоночная: шапка, сайдбар слева. Область деятельности: Изучение языков (английский, немецкий, французский, китайский, итальянский ). Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ(ГИА), выдача сертификатов. Цена, качество, доступность, результат, ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад