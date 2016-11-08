Дизайн группы ВК

Требуется дизайн группы VK - аватар и меню. Тематика группы образовательная - онлайн помощь на экзамене, решение задач, выполнение контрольных работ.

Также необходимы три картинки товаров и баннер на рекламный пост

основные моменты:

в дизайне не должны использоваться четырехуголки и безликие человечки

в аватарке должен присутствовать текст с основными моментами нашей деятельности (онлайн помощь, решение задач) и должны быть контакты

нужна защита дизайна от копирования/редактирования (невозможность удаления контактов или id группы без порчи дизайна)

миниатюра в выдаче должна соответствовать новому дизайну ВК

ссылку на группу вышлю в лс