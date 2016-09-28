Дизайн лендинга

$38
Дизайн сайтовЗакрыт9 заявок160 просмотров
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Тематика инфобизнес.

Есть мокап.

Время на выполнение работы 2 суток.

Есть сайт который мне нравится по стилю.

Посмотрите, сможете замечательно, не сможете предложите свою работу или пример другого сайта, стиль которого вы сможете повторить.

Пример: http://isif-life.ru/smart/2.0/index.html

Мокап: https://app.moqups.com/[email protected]/Aq4W570N/view

Дизайн лендинга
7 лет назад
I-Marpol
Игорь 
45 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
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