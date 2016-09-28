Необходимо разработать дизайн главной страницы сайта

$100
Дизайн сайтовЗакрыт1 заявка61 просмотр
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Стиль страниц - строгий. Сетка и элементы управления materialize

Требования к странице в прикреплённом ТЗ

7 лет назад
freedayko
37 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Yako27
37 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
24 дня назад
7 лет назад
$100
8 дней
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