Редизайн лендинга агентстсва перфоманс-маркетинга

Требуется редизайн лендинга агентства перфоманс-маркетинга. Основные услуги - натсройка рекламных кампаний и сквозной аналитики. Директ, roistat.

Текущий сайт: media-targeting . ru - сейчас он перегружен текстовым контентом и сделан без адекватной проработки.

Второй наш сайт: сквозная-аналитика . рф, с него можно черпать какие-то тексты и идеи тоже.

Сайты, которые нравятся:

salesart . ru

mybi . ru

expecto . me

Предпочтителен опыт в создании инфографики и презентаций, а не только лендингов.

Понимание UX желательно, но мы и сами расскажем, как должны выглядеть формы захвата. и др. элементы.