Редизайн лендинга агентстсва перфоманс-маркетинга

Необходим небольшой редизайн внутренней страницы сайта салона красоты (без переделки главной). На данный момент все выглядит вот так http://prntscr.com/cnb9in и нам бы хотелось как-то освежить дизайн, чтобы все смотрелось гармонично. Поработать с блоками выгод http://prntscr.com/cnb9tx ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется редизайн лендинга агентства перфоманс-маркетинга. Основные услуги - натсройка рекламных кампаний и сквозной аналитики. Директ, roistat.
Текущий сайт: media-targeting . ru - сейчас он перегружен текстовым контентом и сделан без адекватной проработки.
Второй наш сайт: сквозная-аналитика . рф, с него можно черпать какие-то тексты и идеи тоже.
Сайты, которые нравятся:
salesart . ru
mybi . ru
expecto . me
Предпочтителен опыт в создании инфографики и презентаций, а не только лендингов.
Понимание UX желательно, но мы и сами расскажем, как должны выглядеть формы захвата. и др. элементы.
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