Редизайн сайта

# 1 — $ 100

Сайт старый, устаревший.

Нужно косметические доработки дизайна. Под косметическими понимается не полная разработка дизайна с нуля, а доработка существующего. Старый нужно обновить, освежить, придать современности и предусмотреть адаптивность будущей верстки.

Нравится логотип, его цвет, необычность компоновки но при этом пользователю сразу понятно что где искать (кнопки видны, услуги видны).

Не нравится то КАК оформлен сайт. Не нравится оформление новостей и статей на главной, блоки Последних работ и Последних акций, стиль кнопок горизонтального меню и подразделов основных услуг. Не нравится оформление текстового поля - там сейчас ужасные и не красивые блоки. Не нравится стилистика оформления страниц Наши клиенты, Услуги, Портфолио и т.д. Не нравится фон.

В итоге нужно обновить дизайн всего сайта! Не одной из страниц а всего.

В итоге дизайн сайта должен получиться светлым, свежим, легким и не перегруженным (не пустым, не путать).

И важно чтобы подходил под адаптивную верстку.

Сайт http://www.web-btl.ru

Если принимаете участие, дайте знать, т.к. закроем проект как только будет предложение которое нас устроит.