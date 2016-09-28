Необходимо выполнить редизайн сайта по продаже гитар

Дизайн сайтовЗакрыт27 заявок284 просмотра
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Добрый день, хотелось бы поработать с вами. Необходимо сделать редизайн сайта, архив приложил. Редизайн должен учитывать следующие дополнения: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xrpdVEBLBp4pGAgwo27rf9c4fjLIv4nmrvs4DlCYU2Y/edit#gid=0

Дизайн сайтаРедизайн сайта
7 лет назад
Nisanovcorp
29 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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